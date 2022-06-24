知名景點台南市安平區漁光島經常傳出溺水意外，日前才剛發生來自高雄市的高職應屆畢業生戲水造成1人死亡的事故。市議員李啟維24日總質詢時，批評漁光島假日經常人山人海，平常也很多遊客，但管轄的港務公司卻只立「水深危險」的警告牌，過於消極，希望市府增設救生據點。市長黃偉哲答詢強調，該處至少白天應有救生人員常駐，市府將與港務公司連繫，補足缺口。

李啟維表示，暑假即將來臨，許多青年學子平常或假日都會三五成群到漁光島月牙灣休閒，並從事海上活動，尤其假日更是人山人海。儘管港務公司現場有立牌警告水深浪大危險，但如果能改善漁光島的活動動線，並在岸邊放置救生圈，以及整合從事衝浪或水上活動的團體，一定有助於減少憾事的發生。

李啟維指出，近來政府向山海致敬的口號喊得響徹雲霄，但實際上對於海上活動還是有很多限制；綿長的海岸線不僅是台南特色也是資產，除了漁光島月牙灣海灘之外，還有安平觀夕平台、四鯤鯓到灣裡的沙灘海岸，更是世界級的海岸，每逢假日都吸引大批遊客前往戲水，為了發展台南成為海洋城市，保護遊客安全，設立據點實在有必要。

黃偉哲則說，市府將與港務公司研議，請港務公司補足救生員缺口，並研商是否設貨櫃屋或以其他方式設置救援站，以利於白天常駐救生員。

不過，市府也強調，漁光島月牙灣沙灘水域現為安平商港的外港水域，依《商港港務管理規則》的規定，商港區域內除經指定的海水浴場外，禁止游泳。鑑於該地區夏季西南季風湧浪盛行，易產生離岸暗流，進而出現強力拉離作用，導致戲水民眾不自覺身陷險境，容易發生意外事故。