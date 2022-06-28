全球智慧型手機與虛擬實境元宇宙領導品牌宏達電（HTC），28日發表全球首款可應用於VIVERSE元宇宙平台的5G手機「Desire 22 Pro」，同時宣布將與高雄市政府及金融銀行、電信業者等，共同打造嶄新Web3.0元宇宙世界，高雄經發局長廖泰翔表示，高市府推動5G AIoT與元宇宙產業發展，將持續聯手HTC率領在地業者聯手，壯大高雄元宇宙產業生態系。

HTC亞太區總經理黃昭穎在會中預告，後續將攜手高雄市政府，建置在地特色場館虛擬服務場域、5G全景直播內容與元宇宙平台視訊串流、VIVERSE元宇宙賽事直播服務、以及NFT交易等應用服務等實證，帶動高雄在地產業投入元宇宙生態系。

高雄經發局長廖泰翔指出，高市府積極推動5G AIoT與元宇宙產業發展，已與HTC聯手，陸續在高雄打造VIVELAND體感樂園、以及5G XR O-RAN實驗場域，未來，高市府將持續聯手HTC與電信業者以大帶小，率領在地業者壯大高雄元宇宙產業生態系。

他並預告，將結合2022台灣設計展，在高雄推動元宇宙展會，結合虛擬分身平台、藝文、城市活動及運動賽事等體驗。