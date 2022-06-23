謝男確診不但趴趴走還酒駕，遭員警攔查、欲帶回派出所時才坦白一切。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔分局員警日前巡邏時，看到1名男子騎機車狀態異常，攔查後在謝男身上聞到濃濃酒味，立即進行酒測，結果謝男才說自己確診居家隔離中，警方一聽大驚，馬上聯絡衛生局，證實謝男說法，立即著防護衣將人帶回偵訊，除依公共危險罪函送嘉義地檢署，也報請衛生局依違反確診隔離規定對謝男裁處。

中埔分局頂六所所長陳宏甲說，14日晚上8點半左右，頂六所巡邏員警在阿里山公路，台18線18.7K見1男子騎機車形跡可疑，員警立即上前攔查，盤查過程從謝男身上聞到濃厚酒味，謝男坦承數小時前有飲酒，警方依規定對謝男進行酒測，酒測值超過0.25MG／L以上，明顯觸犯公共危險罪。

謝男得知要被警方帶回派出所時，才說自己目前確診，須居家隔離至6月19日，因要購物才會違規外出，警方打電話詢問衛生局，證實謝男違反居隔規定，馬上穿著防護衣將謝男帶回派出所偵訊。

中埔分局除呼籲駕駛人切勿心存僥倖酒駕上路，更呼籲目前國內疫情仍持續嚴峻，民眾務必配合中央流行疫情指揮中心公告的相關防疫規定及措施，保護自己也保護他人。