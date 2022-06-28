新北衛生局發言人高詩琪強調「數字不能這樣算」，直言這樣的算法對基層不公平。（陳慰慈攝）

中和2歲男童恩恩案持續延燒，衛生局稍早針對恩恩爸深夜的貼文發出5點澄清。對此恩恩爸依然無法接受，認為平均下來，當天就是只有23.4人次有就醫需求，回批衛生局仍在空口說白話，要求提供數據。新北衛生局發言人高詩琪強調「數字不能這樣算」，直言這樣的算法對基層不公平。

恩恩爸昨發文指出，從許朝程4月17日給各醫院院長的署名訊息，可知新北市衛生局早就知道恩恩就是延誤就醫，衛生局在協調確診者病床上，遇到醫院拒絕的困難。他也提及，換算下來新北市衛生局當日需要安排送醫確診病患僅約為23.4人次，因此要求衛生局長陳潤秋拿出數據證明，當天衛生局、衛生所真的很忙，他今天早上接受視訊訪問時，更重批市府擺爛裝死，嗆消防局、衛生局謊言連篇，掌握巨大的公權力對付小老百姓。

衛生局稍早發聲明強調，新北市4月14日確診人數達360人、居隔1萬多人為全國最多，但當時中央仍採清零政策，確診、接觸居隔者的疫調、匡列、採檢、送醫及民眾各種相關問題都由衛生局、衛生所處理，所有相關工作都是不斷累積，需要反覆聯繫，並非一通電話能解決，所有公衛人員都是竭盡所能。

面對衛生局最新聲明，恩恩爸表示依然不能接受，還是老話一句，請提供數據，不要總是空口說白話，「當天只有23.4位確診民眾有就醫需求，衛生局、衛生所出勤紀錄和接案紀錄拿出來，萬年說法不能接受！」

新北衛生局發言人高詩琪則說，端看全球疫情都是從人口最多的位置擴散，而中和、板橋屬人口稠密區，當時已經盡其所能擴大醫療量能，但當時的防疫限制不少，工作量也不斷累積增加，因此基層同仁作業真的非常多。

高詩琪表示，衛生局在人力上都有做緊急調派，但一天只有24小時，已經是無時無刻都投注心力在防疫作業上。她強調，「23.4人次」這個數字對基層來說非常不公平，真的不能用平均的算法來算，不是這麼簡單，病毒的傳播位置是無法控制的。