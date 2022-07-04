台南4日新增1842例確診，市長黃偉哲認為，疫情已經越過高原期，正穩定下降中，但也提醒民眾，日本、韓國及新加坡近日疫情升溫，國人仍應持續落實防疫措施及施打疫苗。

黃偉哲指出，此次疫情台南市最高的就是7900多例，將近8000例，今天則是1800多例，中間大概花了3個多禮拜，目前的高原期已經變成丘陵期，如果大家努力的話，接下來是不是可以變成平原，只要確診案例低於1500例，疫情大概就算相當地穩定。

不過，其他國家疫情起起伏伏，新加坡也因國境開放，就造成另一波流行；但因新加坡的防疫政策，已經沒有將新冠肺炎當做非常致命性的疾病，真正落實與病毒共存。

至於台灣是不是要跟進？黃偉哲認為，也許公衛專家及主流民意有不同的看法，但台灣跟人家不一樣的地方，除了疫苗覆蓋率與其他國家一樣外，我們的口罩、社交距離都還一定程度地維持；尤其是戴口罩，大家都戴得很習慣了，不戴反而怪怪的，如此不僅有效地降低疫情的高峰，最重要的是其他的疾病也相對減少，像是感冒、腸病毒。

衛生局長許以霖表示，「台南打疫苗」平台新增服務對象，包括第一類醫事人員（含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）、機場港埠、居家檢疫、航空機組員、機構與社福照護系統相關工作人員，上述從業人員如果已經符合接種第4劑（第2次追加劑）的資格，都可以使用「台南打疫苗」預約接種，並於現場出示身分證明文件。

衛生局統計，今年至今全市疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑的涵蓋率，分別為90.8％、83.3％、1.3％、68.6％、2.6％，總接種劑次457萬6190劑。其中，5至11歲兒童疫苗第1劑涵蓋率84.13％、第2劑19.6％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.16％、第2劑83.69％、追加劑58.68％。

衛生局還說，從今年至7月3日，全市累計確診人數共26萬3325人，全年齡累計確診百分比為14.22％；已解除隔離24萬1606人，尚在隔離2萬1719人。