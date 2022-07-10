救難人員在嘉義縣大埔鄉南寮山區尋獲范姓男子，所幸他無受傷，意識也清醒。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

新北市樹林區一名范姓男子，10日獨自登台南市第一高峰大凍山，下午1點半返程時未按原路下山，結果迷航，驚嚇求救，台南市消防局勤務中心教導他如何定位座標，同時派遣關嶺消防分隊前往協尋，救難人員搜尋2個半小時後順利找到人，並護送下山。

台南市消防局今天下午1點半接獲一名范姓男子來電表示，自己登大棟山下山時迷路，請求協助。經查范男所在位置介於台南及嘉義山區交界，救難人員沿九龍山山徑攀爬至大棟山陵線，沿途持續追蹤走失者位置，於下午4點，在嘉義縣大埔鄉南寮山區尋獲，所幸范男無受傷，意識也清醒，

大凍山位在台南市白河區與嘉義縣大埔鄉交界，可觀賞關子嶺群山與嘉南平原的景致，假日很多民眾會來登山。不過，南市消防局第一大隊也呼籲，登山需有周全規畫，切勿獨自登山及行走不熟悉的路徑，以免發生迷失意外，且山區天氣多變，應攜帶周全之登山裝備及雨具以策安全。