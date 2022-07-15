繼黃偉哲、謝龍介、許忠信等人相繼投入下屆台南市長選舉後，也有意參選的伍彩集團總裁林義豐，16日將再度舉辦電音趴試水溫，並邀請「雪乳女戰神」郭鬼鬼直球對決暢談青年世代議題。日前就透露將「強勢回歸」的林義豐強調，如果活動氣氛熱烈，年輕人也支持他出來選的話，可能當場就宣布再選市長，「什麼都有可能！」

台南縣市合併升格後，前二屆的台南市長選舉全都是藍綠對決，直到本屆才出現6人逐鹿的熱戰場面。眼看下屆市長選舉投票日逐漸接近，除了民進黨黃偉哲、國民黨謝龍介早已開打外，本屆獲得4萬5168票的許忠信也宣布將捲土重來再選市長；至於本屆拿下8萬4153票的林義豐，也因動作頻頻，備受矚目。

經商有成的林義豐，2018年首度參選台南市長時，曾經豪氣地宣布，如果當選市長，將大規模遷葬開發面積廣達103公頃南區南山公墓，引進泰國Night Market的概念將部分基地打造成夜市外，還將參照西班牙Crazy Friday開闢娛樂性商店區，不僅街上可以跳舞，還有比基尼女郎、肌肉猛男辣舞秀，以吸引國內外觀光客，帶動台南各行各業榮景，也因此贏得「虧雞福來爹」的封號。

當年選舉期間，林義豐即因在全台舉辦多場電音趴聲名大噪。日前，他不僅密會台灣民眾黨主席柯文哲，還在臉書透露要「強勢回歸」，將於周六（16日）下午1點半在台南市南區虹韻文創中心舉辦千人室內電音趴，邀請國內著名DJ、選秀節目《大嘻哈時代》勝出的wannasleep及潤少開趴，還找在地的「雪乳女戰神」郭鬼鬼擔任特別來賓，進行直球對決，一起暢談青年世代議題，企圖複製當年暴紅的方程式。

不過，是否決定參選市長？他依舊吊足大家的胃口說，將看當天現場的氣氛而定；如果活動氣氛熱烈，年輕人也支持他出來選的話，可能會當場宣布再選市長，「什麼都有可能！」