民進黨選對會10日確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，目前擔任中央疫情指揮中心指揮官的陳時中也隨即發聲明稱，「責任來，我就扛」。國民黨立委鄭麗文痛批，防疫到現在哪件事有做好，哪件事有「負責」？落跑部長疫情放推，原來陳時中說的負責是負責選市長。

鄭麗文表示，請問陳時中，去年3＋11、諾富特、三級警戒八百條人命、各種防疫亂象，包含口罩之亂、疫苗之亂、快篩之亂、火化之亂，以及今年台灣防疫掉到全球後段班都不用負責嗎？你都沒責任？原來陳時中說的負責是負責選市長。

她直言，這兩年來，從超前部署、校正回歸、微解封、類普篩、軟性封城、滾動式修正到新台灣模式，因為雙標只好一直創新名詞黨說了算，只想著用話術愚民，防疫到現在哪件事有做好？哪件事有「負責」？

鄭麗文表示，每次被提問到會不會參選的時候都是說絕對不會這麼不負責任，兩年前更是在「鄭知道了」節目中表示：任內還有許多要推動的政策，除了疫情之外，還要持續關注健保、長照、社會安全網3＋1的任務，現在就有3＋1的任務，不喜歡吃碗內看碗外？早在兩年前陳時中的3＋1都沒負責了何況是3＋11

她認為，陳時中說詞反覆、自打臉的還不只這些，還記得桃園機場新冠肺炎群聚感染案目前累計5人確診的時候，陳時中在記者會上說別稱桃機群聚是「破口」，反觀之前因為疫情，說萬華是破口的不就是指揮中心嗎？請部長好好想想之前何來破囗說，這樣真的不是雙標嗎？部長要選台北市市長了，不是桃園市市長，這樣對台北市民良心過得去嗎 ？

鄭麗文強調，現在看來在防疫上，指揮中心推出所謂的「新台灣模式」根本就是陳時中想要跑去選舉的理由，是不是因為當時擔心不會被提名，所以才占著防疫中心指揮官這個茅坑還拉不出屎？現在確定參選了，直接放飛指揮中心、人民死活通通不關你的事，全台因為疫情走了多少人，你真的都不用負責嗎？真當百姓年底就會忘記疫情慘況？