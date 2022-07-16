「虧雞福來爹」林義豐（藍西裝者）宣布無黨籍參選台南市長，網紅雪乳女神郭鬼鬼（白西裝者）盼他向年輕人承諾「說到做到」。（程炳璋攝）

「虧雞福來爹」林義豐16日舉辦室內電音趴，宣布無黨籍參選台南市長，現場觀眾鼓掌。（程炳璋攝）

伍彩集團總裁林義豐4年前參選台南市長，以電音派對音樂會打響「虧雞福來爹」名號，最終拿下8萬多票未當選。這次他捲土重來，16日在虹韻文創中心舉辦千人室內電音趴，宣布以無黨籍參選台南市長，應邀出席的網紅郭鬼鬼稱呼他為「最強阿伯」，期待他對年輕人的承諾「說到做到」。

林義豐4年前參選台南市長，以舉辦「電音趴」成功吸引年輕人目光，充滿洗腦的口號與動作，被網友取綽號為「虧雞福來爹」。但音樂迷未化作選票，他最終在6人競選中，以第4名8萬4000多票落選，隨即2020年再選立委仍落選。

林義豐16日舉辦室內千人「強勢回歸趴」，規模較4年前縮小許多，現場觀眾仍以鼓掌歡呼鼓勵林義豐參選。

林義豐高聲宣布將以無黨籍參選台南市長，提到有感於民進黨長期執政，台南「卡關」30年，聽見年輕人抱怨薪水低、地價漲，買不起房子的心聲，決定跳出來參選，且以無黨籍身分，才不會受人束縛。

林義豐當場承諾4年內若無法完成66％的政見，到任兩年就提出辭職，兩年辦離職，以示負責。雪乳女戰神郭鬼鬼以「最強阿伯」稱呼他，並期望他對年輕人的承諾能夠「說到做到」。