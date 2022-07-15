南華大學長期以來深耕地方，從嘉義縣大林鎮出發，推展地方文化，打造宜居城鎮，推廣國際慢城意涵。近年來，除了協助嘉義大林成為國際慢城之外，也曾與屏東縣竹田鄉合作辦理「慢城培力工作坊」，今年6月27日至30日南華大學USR團隊更前進馬祖東引島，協助推動國際慢城計畫，並分享其理念及經驗，也提供東引鄉公所未來申請國際慢城之期程規劃，並藉以實踐大學社會責任、地方創生總體政策及相關策略。

南華大學遠赴馬祖東引島協助推動國際慢城計畫，分享理念及經驗。(圖/南華大學提供)

USR計畫「以慢城意涵推動宜居城鎮生活」共同主持人林俊宏教授與協同主持人葉月嬌教授率團隊一行四人，在產發處林志豐處長、行政處王榮龍科長及景觀總顧問團隊蘇映塵專案經理的協助下，順利抵達台澎金馬最北的東引島，深入瞭解東引鄉的特色與優勢，並與連江縣政府共同討論研擬申請國際慢城認證之計畫時程。南華大學校長林聰明表示，教育部推動大學社會責任USR計畫多年，校內教授團隊走出舒適圈協助城鎮發展，跨領域和跨國際合作，擔任智庫角色與社區攜手走向國際舞台。「慢」運動是讓地球永續存在的最佳精神，非常樂見東引鄉能成為具有能見度的國際慢城。

南華大學通識中心林俊宏主任表示，「里海精神」強調「人」與「自然」永續共存，源自於日本的「里山」概念，基於環境變遷、氣候改變以及經濟開發等議題，「里山」、「里海」精神與「國際慢城」意涵不謀而合。南華大學在過去十年默默在各城鎮推廣「慢城理念」，希望可以將「慢運動」擴散至國內、外的小鎮，並於2016年協助嘉義縣大林鎮成為具有「里山」精神的國際慢城，讓國人瞭解提升城鎮生活素質的慢城指標，不僅可以讓小鎮永續發展，也帶來新的觀光旅遊模式，更能讓居民擁有最佳的生活品質。

南華大學遠赴馬祖東引島協助推動國際慢城計畫，討論研擬申請國際慢程認證之計畫時程。(圖/南華大學提供)

林德建鄉長指出，東引島有得天獨厚的海洋生態、火成岩地質、人文風情、軍事戰略基地和高粱酒等不同於其他城鎮的特色。希望能吸取花蓮鳳林、嘉義大林、苗栗三義和南庄的國際慢城經營理念，讓東引的美好成為世界的典範，未來也能爭取更多的資源讓東引「里海」小鎮吸引更多國際觀光客前來朝聖。