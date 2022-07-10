中國社科院發表報告指出，今年下半年就業壓力可能仍比較大，居民收入可能面臨進一步下降、儲蓄傾向增加，大陸國內消費性需求大規模增長的可能性不高。

中國社科院經濟研究所最新刊發的《5月份外貿形勢分析與展望》、《5月消費狀況分析與展望》指，從當月數據來看，進口按月增長趨勢處於低位，明顯低於出口的恢復速度，反映生產驅動和消費驅動的進口需求均面臨較大障礙。一方面，受疫情影響，加工貿易受到較大影響，企業中間品進口仍處於低位，另一方面，疫情對就業的負面影響可能維持一段時間，失業率可能仍處於高位，面對疫情的不確定性以及對未來收入下降的擔憂，可能強化消費者的預防性儲蓄動機。

本次疫情對消費的影響程度、疫後消費恢復進度均已接近前年2月疫情初期，恢復進度甚至稍弱於當時，報復性線下消費現象鮮有出現。「這一現象出現的原因仍可能歸結於居民消費能力未完全恢復，經濟復甦的內生動力不足。」5月大陸全國城鎮調查失業率為5.9％，31個大城市城鎮調查失業率達6.9％，仍遠超過前年疫情初期水平。而新增就業人數指標，5月國內實際新增就業僅123萬，基本與3、4月份持平，亦低於2021年同期水平。

報告提到就業數據表現出兩大特點，一是疫後大城市失業率屢屢高於全國整體失業率，側面反映湧入大城市的初創企業、個體工商戶等受挫嚴重，就業帶動力量下降；二是疫情主要集中於上海、北京等地，上海作為經濟重鎮在疫情中受到影響，就業吸納能力下降。前瞻觀之，今年中國畢業生人數達歷史高峰，企業招聘需求反因疫情衝擊縮小，供需差距持續擴大。後續季節性失業還會上升，失業率可能達到新高，就業結構持續失衡必定拖累居民收入，進而降低消費傾向。