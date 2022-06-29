桃園市中壢慈惠堂29日舉辦瑤池金母娘娘開光大典，藍綠白多位政治人物參與。(呂筱蟬攝)

張善政確診合體破局 邱奕勝稱「沒聯繫」：他忙選他的市長

桃園市中壢慈惠堂29日舉辦瑤池金母娘娘開光大典，桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝、立委呂玉玲、國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨桃園市長參選人賴香伶等人原訂都要出席同台，上午傳出張因為確診取消行程，媒體問及邱和呂近期是否與張有過聯繫，邱說2人都很忙，呂則說這件事不急、隨緣。

張善政行程原是安排今天上午9點半赴中壢慈惠堂，與賴香伶、邱奕勝、呂玉玲時間相同，另與市長鄭文燦抵達時間前後也只差15分鐘，但昨天晚間卻又臨時更改時間調整為11點，在所有人都抵達現場完成相關典禮儀式後，才傳出張是因為確診才取消行程。鄭文燦得知後在離開現場前，也表示希望張善政能早日康復。

針對有民調指出林智堅尚未在桃園跑行程，卻已領先張善政及賴香伶，賴對此表示，先感謝有5％市民朋友對她的支持肯定，從這裡往上是個目標，而市民在意的還是候選人提出的政見，勤跑基層不管是張院長或林智堅市長根本還沒有起跑，她則是已經努力大半年了，所以還是有機會提升民調。

媒體則問呂玉玲近期是否有和張善政聯繫，她則說「不急、隨緣」，對於張民調落後，她則說，民調起起伏伏，張一開始也是領先，民眾最後投出來的票才是最重要的，對於她究竟會不會支持張善政，呂僅說「國民黨人選都是最優秀的。」

邱奕勝則說，最近大家都很忙，在忙自己的事，媒體追問2人是否連一通電話都沒有？邱苦笑，他和張善政目前就是「他忙選他的市長，我也在議會忙」。對於民調問題他則說，民調只是可以參考，選舉還有好幾個月要看最後的結果

對於林智堅民調領先，鄭文燦則說，林智堅的民調一直都贏過張善政，而且都有一段領先的差距，不過就選舉來說還是要步步為營，要把新竹經驗、桃園經驗做雙贏整合，相信這個贏的差距會慢慢的擴大。至於7月9日中壢慈惠堂遶境是否邀林一起參加？他說，地方的活動陸續會安排，不一定是哪一個廟宇。