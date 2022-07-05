民進黨桃園市長參選人、現任市長林智堅遭爆論文抄襲政府標案，甚至連錯字都一樣，民眾黨桃園市議員參選人張清俊也呼籲林出來面對，要他說清楚講明白；立委邱顯智也說，因依照學術倫理規範檢驗，論文是不是抄襲是非常嚴重的情況，需要調查清楚。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶辦公室發言人、議員參選人張清俊呼籲林智堅出來面對，他表示，誠信」向來是政治人物的一大考驗，林智堅市長不應該迴避這項爭議，他有責任親自對外說明，為何他的中華大學碩士畢業論文內容，跟竹科同期發表的期末報告書高度雷同？

張清俊說，就算如新竹市府所稱，林智堅市長是竹科報告書的共同撰寫人之一，學術界也絕不允許一篇共同撰寫的論文，被完全抄襲成自己的碩士論文，呼籲林智堅市長像個男子漢出來面對，說清楚講明白。

張清俊表示，論文抄襲爭議，前有高雄李眉蓁，現有新竹林智堅，李眉蓁後來是道歉，並且被中山大學撤銷學位，如今此案，林智堅態度不明，中華大學就更應該展現學術倫理的道德責任，重新審視這篇論文是否涉及抄襲，以昭公信。

邱顯智今(5)日受訪時則說，碩士論文有一定的學術倫理程序，須由專家進行比對，若真有涉及抄襲的話非常嚴重，應盡可能調查清楚。