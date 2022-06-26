1名網友在《匿名公社》控訴，他無償收留無家可歸的女性友人將近11個月，只要對方想吃什麼他都會盡可能地買回家放在冰箱，怎料日前他發現房間內的緊急備用金3萬元遭竊，讓他氣得詢問網友們該如何是好，貼文一出引起熱議。

原PO在《匿名公社》發文，他與女性友人認識快7年，對方因為私人因素無家可歸，他便好心讓友人到家中借住，因為他家是3房2廳2衛，考量對方是女生就讓友人住進有衛浴跟小陽台的房間，該友人一路從去年8月借住至今已11個月，他從未要求友人負擔房租，也無須擔心吃飯問題，因為只要對方想吃什麼他都會提早買好冰在冰箱。

他唯一要求只有禁止友人帶伴侶回家過夜，但日前原PO發現房內的3萬元緊急備用金遭竊，讓他氣得直呼：「我是該懷疑是妳拿的？」發文詢問網友們：「是應該要直接當面質問友人，還是找友人的男友？」

文章曝光後，網友們紛紛留言：「不要打草驚蛇，先在自己房裡裝台監視器，約1000元內的就好，人不在家時，開啟，人在家時關閉，網路監視器安裝很簡單」、「這應該是找不回來了，你出門應該要鎖房門的」、「好好保護自己，這樣的人不值得妳同情和幫助」、「真的是養老鼠咬布袋，你就算問了，她說她沒拿你也沒輒，就當花錢買教訓吧。直接趕人，是我就這麼做」。