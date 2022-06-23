俗話說家家有本難念的經，不過有時家庭問題真的會讓人希望能夠徹底斷絕關係。一名網友近日分享自己對爸媽的想法，「我真的好害怕他們長壽，一直祈禱他們染疫就死亡，不要拖泥帶水」，原來是因為爸媽時常索討孝親費，讓網友們一致苦勸要他狠下心不往來。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己從14歲離家獨立養自己開始，每個月固定匯款孝親費給爸媽，「這一給就是30多個年頭」，但離婚後面對高房租、低薪水、生活費用，爸媽生日、過節的孝親費仍不能不給錢，讓他相當厭煩。

原PO透露，爸爸之前曾對他說「我再活也沒幾年了，你等我走了你就知道爸爸的好？」但他根本不知道爸爸好在哪裡，有困難時沒辦法幫忙、沒辦法贊助生活費、沒有產業能讓子女繼承；近日爸爸央求要預支孝親費，原PO回應未來要換較低薪、較空閒的工作，無法再隨時給錢時，爸爸還生氣的質疑他不懂事、為何要換工作。

原PO回憶，其實爸爸一直以來工作都不穩定，和媽媽都是怕辛苦工作、從不會家庭犧牲的人，年輕時沒錢找阿嬤拿，花完遺產後轉找兒女要錢，甚至爸爸一聽到原PO幫忙找工作就開始裝病，媽媽也不願工作，讓原PO大嘆「我真的好害怕他們長壽，一直祈禱他們染疫就死亡，不要拖泥帶水」。

對此，許多網友紛紛回應「親情勒索真的很讓人討厭」、「你的遭遇跟我家那兩隻好像，像個水蛭吸住不放。我是10年前就不往來了，你要狠下心，我們年紀應該差不多。我家沒祖產，但他們也是都不工作，借錢過日子，我也14歲就出去工作了，再來就是永無止盡的還錢」、「給點孝親費沒什麼不對，但也別要過頭成為孩子的負擔」。