受到新冠肺炎疫情影響，勞動部已經停辦大型就業博覽會逾2年，近日疫情逐漸降溫，勞動部今天也宣布，第1場大型就業博覽會將在7月2日於嘉義的吳鳳科技大學舉辦，現場預計邀請66家徵才廠商參與活動，提供3500個以上的工作機會。

勞動部提及，緊接在後的是7月9日，在台中世界貿易中心辦理第2場就業博覽會，預計邀請77家徵才廠商如友達光電、大立光電、矽品、王品、春水堂、IKEA、薰衣草森林、MOS、漢堡王等知名企業，提供6000個以上的工作機會。

第3場就業博覽會安排7月23日在新竹縣體育館舉行，活動以科技城為主軸，預計邀請60家徵才廠商，提供3000個以上職缺，第4場及第5場則安排在9月下旬分別在屏東及宜蘭，相關活動資訊會在台灣就業通網站持續更新。

發展署也提醒要到就博會現場的民眾，請配合中央疫情防疫政策，現場請佩戴口罩、測量體溫及酒精消毒，建議完整施打COVID-19疫苗，下載「台灣社交距離App」。