我國原本要在2025年達成再生能源占比20％的目標，但因為種種原因未能達成，近日傳出離岸風機業者再向勞動部申請放寬勞基法84-1（責任制）使用條件，從原本的做14天休14天外，新增工作13天、休息1天、再工作13天後再休1天的28天工期，但接著就要再休28日。

據統計，2020年9月開放「離岸風場及陸域風場之興建或運作維護從業人員」可採責任制，至今已有423人申請核備，但採責任制後也要風電的勞工工作14天後應再休14天。

勞動部條件司副司長王金蓉表示，近日有離岸風機相關協會反映，受到疫情等影響，要達到原本的做14天、休14天難度高，希望再行放寬，因此勞動部再邀集事業單位、縣市政府討論，討論之後認為實務上因為疫情關係、人員調度，台灣有東北季風（海象不佳），確實有彈性調整的空間調整處理。

王金蓉說，因此放寬在每年3月至10月（東北季風盛行期外），可以改採28天工期，但28天工期中應至少要有2天休息，且不能連續工作14天，而且28日工期後就要連續休息28日，而事業單位若要調整原本約定工作型態，也要徵得勞工同意。

王金蓉提醒，若要調整工作型態，應與勞工妥為溝通外，也要遵守職業安全衛生相關法規，掌握勞工身心狀況並做風險評估，如經評估不宜適用28天工期工作型態，也不得更調整。