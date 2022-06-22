一般認為擁有高學歷有助於就業，但有網友發現不少台大理工生求職碰壁的故事，即便學歷高卻不特別受到青睞，有些職缺反而會輸給私立大學生，讓他好奇台大生是不是太優秀才不被錄取，讓許多職場老鳥分享職場現實面，真的不如不請台大生。

原PO在PTT八卦板發文表示，蠻常在Dcard看到台大生找工作碰壁，被一些知名科技公司拒絕，反而其他私立大學畢業生竟然能進去，令他不解「台大生通常是學生中最優秀的一群，新鮮人不選他們選誰」，是不是太優秀所以不錄取，也不懂錄取標準到底是什麼？

貼文引起網友們熱議，不少人分享職場觀察，有時薪資待遇難以留下人才，「小廟供不起大佛」、「半年不到就跑掉，很麻煩的」、「因為真的會跑阿，請人來做沒多久就跳了」、「7萬以下台大真的會跑」、「學店就能做的工作，你請台大也留不住」、「怕待不住，傳產反而愛用私立科大生」。

另外有人認為台大生會造成主管壓力，「是看履歷的主管不夠強，不敢用」、「可能主管學歷不夠，怕被下屬嗆學歷」、「我就死學店的，要我面試台清交壓力山大」、「主管都很廢，怕沒幾年就被比下去」、「說真的，超多主管都學歷不怎麼樣是真的，科技業更是如此」、「怕收進來壓不住啦！ 太優秀是藉口」。

但也有網友點出台大生自我意識較高的問題，「不聽話意見又一堆，你是老闆你會用嗎？」「想法太多的員工不是好員工，剛畢業是要有什麼專業能力」、「有的台大只是會唸書，做事邏輯一團糟」、「自視甚高不會做人，一眼便知」、「絕大多數的職位不需要聰明的人，需要的是夠奴的人」。