多數人刷牙只關注齒面清潔，欣美牙醫診所副院長賴志彥提醒可用抗菌沖牙機加強齒縫清潔，預防汙垢累積。（柯宗緯翻攝）

男大生擔心牙齒累積陳年煙垢影響求職，藉由噴砂美白大幅改善。（柯宗緯翻攝）

6月是畢業生求職旺季，但受到疫情衝擊，不少企業改以視訊面試，高雄有牙醫觀察，畢業季期間，前來諮詢牙齒美白的應屆畢業生或大學生，人數比平常多了3成，主要是求職者想要牙齒整齊、白皙，給面試官一個好印象。

高雄欣美牙醫診所副院長賴志彥指出，多數畢業生因為喝茶、喝咖啡、抽菸等生活習慣，加上清潔不徹底，牙垢累積造成齒色暗沉，有名菸齡5年的陽光男大生張開嘴一口黃板牙，細看齒面及齒縫累積滿滿的陳年污垢，由於擔心影響求職形象，男大生在父母催促下趕緊前來求醫，經由噴砂美白還他一口潔白牙齒，最終也成功找到理想的工作。

賴志彥分析，最受畢業生歡迎的牙齒美白方式，第一名噴砂，第二名是冷光，最後才是美白貼片，主要還是「預算考量」。全口牙齒噴砂一次約1萬上下，貼片則是一顆1萬起跳，價差十分驚人，但噴砂與冷光美白都是「可逆性」，若持續抽菸、喝飲料又不做好牙齒清潔，牙齒很快又會變得黯淡無光，想要美白效果更持久，「清潔」才是關鍵重點。

他也曾遇過有女大生想省錢，購買便宜的市售美白產品使用，卻發現成效不彰，牙齒根本沒變白，來診所諮詢又覺得貼片太貴，只好打退堂鼓。他建議，預算有限的畢業生，不妨平時就做好口腔清潔，除了改變喝茶、咖啡、抽菸等生活習慣，正確使用牙刷、牙線、抗菌沖牙機等清潔工具，都可以減少污垢累積殘留，變成黃板牙。

賴志彥特別提醒，多數人都會將清潔重點放在齒面，卻容易忽略「齒縫」，刷牙後要使用牙線清除食物殘渣，避免牙菌斑與齲齒產生，容易卡菜渣的齒間或是牙齦牙齒交界，可以搭配抗菌沖牙機，以水柱深入齒縫與牙齦溝清潔，平時正確保養牙齒，絕對勝於後續花大錢做牙齒美白。

根據1111人力銀行調查，企業人資平均只花32分鐘就決定是否錄取求職者，在短時間內想要給面試官好印象，除了自身的專業能力之外，視訊面試時若能保有自信笑容，加上一口整齊淨白的牙齒，或許能成為畢業生求職的致勝關鍵。