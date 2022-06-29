為培養兒童閱讀習慣，基隆市每年都會送全市公私立幼兒園大班畢業生一本好書。基隆市長林右昌29日上午在西定國小附幼舉行的贈書活動中，挑選了雙語繪本《Guji Guji》等四本作品，與作家陳致元一起贈送給現場的大班畢業生。

林右昌表示，基隆市多年來配合教育部「百本好書送幼兒園」計畫，積極推動基隆市的【幼兒閱讀計畫】，從幼兒園階段深植閱讀的核心價值，只要進入基隆幼兒園就讀，老師就會幫小朋友辦理「圖書證」，每週還讓孩子帶一本書回家親子共讀。

林右昌指出，市府每年也會送給大班畢業生一本好書，希望讓小朋友熟悉閱讀、親近閱讀，今年選定的四本雙語繪本《Guji Guji》、《小魚散步》、《沒毛雞》、《大家一起拔蘿蔔》都是陳致元老師的很棒的作品，其中《Guji Guji》 更是台灣第一本改編為兒童劇的原創圖畫書。

基隆市教育處表示，今年特別選擇陳致元的雙語繪本送給小朋友們，他的創作不僅被翻譯成多國語言行銷全球，更在瑞典等國改編成兒童劇，踏上世界舞臺巡迴表演，希望小朋友學習作者努力創作的精神，透過平日培養的閱讀習慣，用創造力給自己裝上翅膀，在各種領域成為基隆的驕傲，甚至是未來的台灣之光。