閱讀高手和心得達人，走讀中興新村文史景觀。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣文化局與18度C文化基金會，推動「熊愛閱讀」鼓勵學生開卷有益，培養出閱讀高手及心得達人；進而邀集歷屆高手與達人，舉辦「走讀中興新村，熊愛閱讀」閱讀營，走入歷史現場，體會中興新村的文史景觀。

閱讀營5日於國史館台灣文獻館舉行始業式，包括文化局長林榮森、台灣文獻館長張鴻銘、18度C文化基金會執行長王又興、中興高中圖書館主任莊舒帆等人都到場參與。

林榮森表示，閱讀營成立的宗旨，除了獎勵在熊愛閱讀活動中，獲得閱讀高手及心得達人縣長獎的學生們，也以「閱讀X地方創生X歷史文化」為主軸進行規畫，希望藉由沉浸式體驗，讓閱讀不再只是在桌前翻書，而是落實體會周遭的環境，領略中興新村景觀與歷史文化之美，更能增廣見聞。

台灣省政府所在地中興新村，曾經是台灣政治權力核心，在精省及全面虛級化後，仍保有許多歷史建築；林榮森指出，中興新村目前歸類在文化資產保存項目中的文化景觀，保留台灣省政府廳舍及員工宿舍等歷史痕跡，藉由走讀的方式，讓學生了解歷史文化，也讓閱讀進入到生活中。

閱讀營成員來自縣內各國小三至六年級學童，曾獲得閱讀高手、心得達人縣長獎的優秀學生；營隊課程多元豐富，首日邀請兒童作家陳玉青老師，進行核心閱讀分享課程，並走讀造訪中興新村創生聚落，以協力車及步行方式探訪各景點；翌日參訪由海生館與中興高中合辦的《映象珊瑚》特展，參訪文獻館認識台灣歷史文化。