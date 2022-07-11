教育部「閱讀起步走」計畫，對新竹縣申請加入或續約的43家準公共幼兒園，發送每家幼兒園100本圖書及每名幼兒2本圖書，縣長楊文科加碼讓每家幼兒園可獲126本圖書，還贈送每位幼兒1個行動書袋，隨時隨地都能閱讀。

教育局長楊郡慈表示，教育部為充實準公共幼兒園的圖書資源，對新竹縣在指定期限內新申請加入或完成續約的43家準公共幼兒園，發送每家幼兒園100本圖書，另每名幼生還可再獲2本圖書。

楊文科認為，閱讀習慣要從小培養，從「心」喜愛閱讀，除教育部指定補助的圖書、繪本外，指示教育局再加碼，發給每家幼兒園126本圖書，每名準公共幼兒園幼童可獲得2本圖書不變之外，再獲贈1個行動書袋，小朋友可以將喜愛的圖書、繪本隨身帶著走。

楊郡慈表示，為採購適合2歲至未滿6歲幼兒閱讀的優質圖書、繪本，由幼教輔導團共同選書外，也邀集幼教領域專家學者、幼兒園園長及教保服務人員、家長團體、準公共教保服務機構代表、兒童文學作家等，組成選書評選委員會，共同為孩子的閱讀把關。

加碼購置的圖書和繪本，主題都和小朋友日常生活密切相關，著重在孩子眼見可及的人事物，例如《垃圾車，辛苦了》讓孩子透過繪本認識車子外觀外，更認識交通工具所連結的職業，及與生活的息息相關。

《我的阿嬤媽媽》講述阿嬤全心照顧著家人，祖孫相伴的可愛故事，樸實無華的日常，反映現在社會的隔代教養現象。教育局提醒有小朋友就讀準公幼的家長，記得向園方領取圖書與書袋喔！

楊郡慈指出，竹縣除增設公立幼兒園、非營利幼兒園外，也鼓勵私立幼兒園加入準公共幼兒園的行列，111學年度共增加12家準公共幼兒園，目前總數已達66家，會持續推動公共化教保服務。