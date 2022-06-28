閱讀力就是競爭力，台中市長盧秀燕上任後積極提升台中市閱讀能量，日前教育部於國家圖書館發布「110年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，台中市再度蟬連整體閱讀力表現績優城市，同時在「每人借閱冊數」、「每人到館次數」、「每人平均擁書冊數」及「民眾持證比例」等四項表現，榮獲績優肯定。

盧秀燕28日主持市政會議，會中由文化局長陳佳君進行「閱讀力=軟實力=競爭力—優化閱讀空間．打造書香城市」專案報告，她指出疫情改變民眾閱讀習慣，市圖推出書香便利送、一站式預約取還書等服務，不僅落實防疫，更催出台中人的閱讀力。

據統計，台中市立圖書館去年電子書借閱成長率高達174％、借閱人次成長148％；此外，紙本書人均借閱冊數達4冊、人均到館次數達2.59次、民眾持證比例更達75％，展現市民在後疫情時代下的高度文化涵養。

陳佳君指出，中市圖去年在捷運綠線松竹站，推出首座24小時「捷運自助借還書站」，提供圖書零接觸借還服務，至今年5月底共計服務1萬8208人次，借出3萬3626冊書籍；串連29館的「書香便利送」，共累計運送1465件、超過1萬冊書籍；借書得來速取書窗口服務，取書人數達4萬3491人。所屬7部行動圖書車，服務遍及全市29個行政區、124個據點，讓愛書人輕鬆借還書、閱讀更便利。

盧秀燕表示，數位世界再如何進步，閱讀仍是人生中重要的一件事。為持續推廣閱讀風氣，市府購書預算從原本的5000萬元，今年倍增、投入1億元，且增加館藏豐富度，購書內容擴增多元文化、英語學習、有聲書及電子書等資源，並推動校園班級共讀書箱服務、家家有個小書房推廣活動，尤其是行動圖書車，走遍學校、社區，甚至上山下海前往偏鄉地區，將閱讀風氣散播至社會每個角落。

盧秀燕指出，上任後持續推動文教建設，由美術館與圖書館共構的建築台中綠美圖，預計2025開館營運。去年啟用有小白宮之稱的市立圖書館外埔分館、並增設太平坪林分館青少年閱讀空間，另外，即將整修完工的后里分館、興安分館，及榮獲國家卓越建設獎的大雅區上楓分館，都將在7月開幕，並爭取企業在北屯區捐建文英溪東圖書館。