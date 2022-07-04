日前NCC公告《數位中介服務法》草案，未來臉書、YouTube等有效使用者超過230萬的大型平台全都將被納管，讓網友擔心恐成為網路審查、文字獄，結果又傳出民進黨立委蔡易餘要求PTT落實實名制，引爆網友怒火。不過事後蔡易餘解釋，PTT申請帳號時本就是實名制，是因在多起事件中，發現PTT帳號遭盜用、販賣，才會要求應進一步改善、管理。

近日傳出蔡易餘要求PTT落實實名制的消息，引起PTT網友討論，怒罵「NCC東廠還沒成立，蔡易餘就先發？」「還沒開始實施就有人開始干涉自由，不敢想到時候NCC那法案過了會怎樣」、「言論審查」。

不過蔡易餘昨（3）日在臉書表示，網路上傳出他以不同原因要求教育部及台灣大學針對PTT落實實名制的消息，但他指出相關內容是今年3、4月時的質詢內容，為避免發言被曲解，他決定進行解釋。

蔡易餘指出，他質詢內容中的落實實名制並非指針對發文必需實名，而是PTT應落實管理帳號，避免帳號遭盜用、販賣等，導致來進行惡意的網路攻擊，甚至是散播假訊息。他表示，PTT註冊帳號時本就需提供姓名、服務單位和聯絡地址等，本來就是實名制，但在多起事件中都可以發現PTT上的發文者與原主人並非同一人，因此才要求PTT應落實管理。