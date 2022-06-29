義守大學香港畢業生 徒步記錄台灣之美

義守大學休閒事業管理學系今年的畢業生梁凱熙，非常喜歡旅遊，去年也獲得高雄市觀光局舉辦的遊程競賽冠軍，接著又受觀光局邀請拍攝六龜光影片。梁凱熙在來台前就列了圓夢清單，他要徒步環島打算利用100天的時間，徒步記錄台灣之美，該夢想旅程將於6月30日展開。

梁凱熙表示，台灣是他第二個家，回想起還沒到台灣求學前，他每年都會到台灣旅遊，讓他對台灣的人文風情深深著迷，再加上從小喜歡台灣樂團五月天，所以當時非常嚮往來台求學生活，因此他選擇了具有國際化校園生活的義守大學就讀。到學校第一天，就認識許多來自不同國家的同學，彷彿小型聯合國的校園，處處充滿驚喜與精彩，對喜歡嘗試新鮮事物的梁凱熙來說，義守大學活潑與多元的校風，都豐富著她每天的學習生活。

來自香港的梁凱熙，在大學期間就習得拍片技術，並結合休管系所學專長，還因此獲得遊程競賽冠軍。(圖/義守大學提供)

梁凱熙在義守大學結交到不少好朋友，因為畢業專題與課程結合，他與同學報名高雄市觀光局舉辦的「少年旅行家 高雄隨意遊」遊程競賽，不但獲得冠軍肯定，她與同學嘗試過往沒有接觸的攝影與剪輯，跨域學習並相互運用，成就了她大學生活中的美好果實。梁凱熙表示，學校鼓勵學生多參與比賽，因此激發她的潛能，嘗試很多人生的第一次，這些過程都會是未來人生旅途中很重要的養分。

梁凱熙來臺求學前特別列下圓夢清單，安排在大四考取潛水證照。(圖/義守大學提供)

今年畢業的梁凱熙決定在離臺前展開百天徒步環島，這趟行腳臺灣的旅程即將在月底啟程，她要用雙腳一步步的感受臺灣這片土地的美好；同時，為了感謝母校的培育之恩，她更打算環島的最後一哩路將會走回義守大學，紀念四年的求學生活畫下圓滿的句點。梁凱熙也決定運用在校所學的攝影技能記錄環島過程，並在自己的社群平台裡，以外國人的視野介紹臺灣。梁凱熙說，人生只有一次，想做就做，別讓自己後悔，這樣才能讓生命更精彩！