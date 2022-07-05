年輕人常把「笑死」掛在嘴邊表達一件事有趣程度破表，但你知道「笑到死」真的有可能發生嗎?英國一名體操運動員科茨（Natasha Coates）因患有罕見疾病「肥大細胞活化症候群」（Mast Cell Activation Syndrome，MCAS），情緒只要過於激烈，像是大笑、大哭都有可能休克引起過敏，嚴重的話甚至要了她的命。

綜合《紐約郵報》、《每日鏡報》等外媒報導，現年27歲的身障運動員科茨常在個人平台分享人生經歷，給予同樣輸在起跑點的人多一點自信和活下去的動力。天生罹患罕病「肥大細胞活化症候群」(MCAS)，她無法自在的表達喜怒哀樂，任何情緒起伏引起的壓力促使體內肥大細胞釋出過多化學物質，導致皮膚、腸道、心臟、呼吸系統、神經系統出現嚴重的過敏反應。

科茨感嘆一路走來9年的時間已經住院超過500次，每天幾乎都會面臨這些難題，輕微的或甚至根本沒觸發都可能讓化學物質釋出，食物、運動、外在刺激如芳香劑、清潔產品、身體噴霧都是引爆的關鍵。「這些化學物質足以殺了我，夠多的話會讓我陷入過敏性休克(Anaphylaxis)，嚴重的話可能就沒命了。」

「18歲那年，不知道吃了什麼讓我過敏發作，也是第一次突然感到發抖、呼吸困難、頭暈…我當場失去味覺，然後被送到了醫院。直到現在，吃東西對我來說就想俄羅斯賭盤，永遠不知道下一秒會發生什麼事。因此，20歲時我就已經籌畫葬禮的樣子。」

科茨目前有一名私人助理隨時待在她身邊，防止最壞的情況發生。「練體操讓我從中獲得救贖，不管事身體、心理都徹底被拯救。」參加比賽至今已橫掃全國超過20座冠軍，因為樂觀、堅強的人生哲學，走到了連自己都難以想像的人生距離。「我知道過敏不會消失，與其無所事事待在家等它發作，不如豁出去，去做我想做的事。」