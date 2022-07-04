蘆竹8歲女童接種BNT第2劑5天後逝世，4日上午在桃園殯儀館解剖，女童父執輩都到場，情緒低落、難掩不捨，參與解剖過程的爸爸說，目前還看不出來異狀，會靜候檢驗結果，希望找出真相。桃園地檢署指出，將蒐集資料和待化驗報告後綜合研判。

蘆竹8歲女童6月24日在校接種BNT疫苗第2劑，豈料27日就在家中倒臥昏迷、失去生命跡象，緊急送醫裝上葉克膜急救，仍於29日宣告不治，疑似發生疫苗不良反應，今在桃園殯儀館解剖，爺爺、爸爸和叔叔都到場。

家屬指出，女童第1劑也是BNT疫苗，當時只有微微手痛而已，豈料上上周五在校施打第2劑時馬上冒冷汗，帶回家休息，持續發燒1、2天，中間有退燒，但上周一就突然像是心肌梗塞、心臟驟停，周三就往生了，她是獨生女，父母都很不捨，希望了解實際死因，最後結果將待法醫研判。

女童爸爸參與解剖後非常不捨，情緒低落，透露女童外觀看起來無異狀，目前還看不出來問題，將待檢驗結果出爐，他只希望找出真相。

據悉女童解剖後尚看不出結果，法醫已將檢體帶回，仍要待化驗報告出爐，檢察官也將調取女童過去就醫紀錄，綜合研判與疫苗有無確切關係。