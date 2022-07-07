南投縣50多歲沈姓男子，前年上山採果，趁車上5歲女童親屬下車離開3分鐘之際，摸女童下體，爾後女童看見家中男性還有父親，總是很害怕，女童的母親察覺有異，追問女童才說「被摸尿尿地方」，一審審理時因沈男經精神鑑定為智能不足，減刑判1年6月徒刑，上訴二審後宣告緩刑4年，可上訴。

判決書指出，沈男當時趁友人及女童哥哥下車至果園採果，剩5歲女童獨坐貨車右前座，沈伸手撫摸女童肚子、隔著褲子摸下體，女童不斷阻擋直到有人返車，沈才停止舉動，女童回家後，見到父親及異性親友都刻意閃躲，女童一度告訴媽媽「叔叔摸我尿尿的地方」事情被揭露經家人報警，警訊後依強制猥褻罪移送。

一審時指出，案發後女童情緒起伏比較大，不想靠近父親友人會對加害人或異性會產生排斥、逃離之情緒無異，女童在洗澡時甚至告訴媽媽「叔叔摸我尿尿的地方」，女童親友找沈男理論，但他矢口否認，事後卻又拿出5萬元現金，表示幫女童壓壓驚。

一審當時認為，女童並無受外在壓力或不當引導誣指被告的可能，沈也承認走到副駕駛座門外，但沒有侵犯女童行為。但法官認為，強行撫摸被害人之下體，造成被害人心理難以磨滅之陰影及傷害，造成女童身心健康及人格發展，犯後雖給付部分賠償金，卻否認犯行，仍判1年6月徒刑。

二審法官認為，沈男犯行雖不可取，但對其踰矩行為也已提出5萬元賠償給家屬，而女童的父母都在開庭時，同意法院給予沈男緩刑宣告，加上沈過去沒有前科，最後宣告緩刑4年，緩刑期內付保護管束，全案可上訴。