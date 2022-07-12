統一獅棒球隊與兆豐銀行今日與攜手宣布再續前緣，兆豐銀行繼續贊助統一獅4年，挹注高達4200萬元經費協助球隊營運。雙方共同發行的「統一7-ELEVEN獅聯名卡」也將升級，獅迷可享場內3大優惠和場外5大回饋。

自兆豐銀行與統一獅棒球隊2019年合作以來，每逢新球季開幕戰，兆豐銀行董事長張兆順親臨台南統一獅主場親自開球。張兆順開心表示：「棒球是台灣人最愛的國球，也是發展最蓬勃的體育活動，除了贊助職業球團以促進台灣職棒運動發展，同時也向下扎根，長期贊助、培訓偏鄉地區學子，藉由培養基層運動選手，讓全世界都能看見台灣的運動軟實力。」

兆豐「統一7-ELEVEN獅聯名卡」的最大特色便是市場首創勝場回饋機制，只要是統一獅比賽勝利當天，持卡人所有的消費紅利都將漲3倍，加上主場購票平日5折、假日7折以及周週邊商品9折起優惠，發行以來成功吸引不少球迷申辦。

場外回饋同樣好康爆表，除了提供統一速邁樂周三加油每公升降3元優惠外，統一集團5大餐飲品牌（星巴克、21Plus、聖娜、MisterDonut及酷聖石）能享有最高5%回饋；此外每周六去統一超商消費還可享最高6%回饋；如果獅迷想要練練手感，去大魯閣打擊場消費滿額也會贈送3張體驗券。