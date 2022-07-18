永豐金(2890)今股價量價齊揚，以盤中最高價15.8元收市，上漲3.61%。從技術面來看，永豐金股價突破周線且KD呈黃金交叉。籌碼面外資賣而投信買。

永豐金旗下永豐銀宣布跨足地熱發電融資。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，永豐致力與企業夥伴共同響應政府政策、打造綠色永續環境，提供融資協助太乙電能及宏崙電能共同啟動地熱發電，總計裝置容量為2 MW（Megawatt；百萬瓦）、預計2023年併聯發電，可支應約3,500家戶全年用電。

據統計，全臺地熱發電潛能約達32GW、約當12座核四廠發電量，且可24小時運轉、不受氣候影響，為台灣再生能源供應鏈增添新動能。永豐銀行表示，首件地熱發電專案即位於潛能第三高的台東縣太麻里鄉金崙地區，以獨家融資方式，提供興建地熱電廠所需資金，未來將持續攜手企業夥伴逐步達成2025年地熱發電20 MW政策目標。

同時，永豐銀行指出，今（2022年）年上半領先業界創新開發「儲能裝置」專案融資服務，迄今累計辦理12件、總計裝置容量237 MW，亦成功籌組全台最大規模「漁電共生」及臺灣東部首宗綠能聯貸案；加上跨界協助企業夥伴啟動上游供應鏈廠商的溫室氣體盤查合作，多元並進與企業夥伴一齊邁步淨零永續。