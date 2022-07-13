永豐銀行積極響應信託2.0政策、打造「全方位信託」，協助工具機大廠－程泰機械及機能性布料廠－八貫企業，陸續展開員工退休福利或留才激勵信託方案，為企業掌握優秀人才與關鍵競爭力。永豐銀行表示，深耕員工福利信託業務逾25年，迄今協助逾百家企業規劃員工福利信託、員工股票信託或海外外籍、陸籍員工股票保管等服務，協助台灣優質企業留才、善盡社會責任，亦讓員工共享經營成果並提升職場幸福感。

永豐銀行表示，攜手程泰量身制定規劃「員工持股信託」專案獎酬設計，約定每月自員工薪資提撥自提金，企業也提撥同等金額的公司獎勵金，交付永豐信託管理以長期投資程泰股票，除讓員工以更低成本投資自家公司股票外，更鼓勵員工長期累積存股、儲備退休資產；員工參與比率已逾8成。

聚焦高端醫療、救生、航太及戶外用布料的八貫企業則將發行「限制員工權利新股」，股票信託留才專案委由永豐銀行依發行辦法管理；永豐銀行指出，達成公司營運目標與員工個人績效時，員工可於未來三年內、分年期滿時獲配股票，員工於信託期間亦可享有股利、股息等股東權益。

永豐銀行指出，除提供企業客戶於發展階段所需留才信託保管諮詢服務外，為提升企業客戶及其海內、外員工的便利性，「永豐信託網」可24小時登入查詢信託保管資產庫存等資訊；對海外員工亦提供簡體中文及英文等友善使用介面，並依信託架構，量身提供交易或提領資產等選配式網站功能，讓企業員工即時掌握自身信託資產狀況。

同時，持續響應信託2.0政策，永豐銀行表示，至今年6月約百位同仁完成「高齡金融規劃顧問師」課程，亦邀請信託領域專家量身打造家族傳承系列教育訓練，力求厚植行內同仁專業素養，進而規劃符合客戶需求的信託方案。