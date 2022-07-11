不畏日幣兌美元匯價又創24年新低，日經11日還是大漲並創1個月新高。早盤結束時，日經指數收26,787點，漲269.81點或1.02%。同時，東證收1,907.9點，漲20.47點或1.08%。

日圓兌一美元匯價，11日早盤交易時，最低曾來到137.26日圓區間，貶破137大關，目前則在136.97附近。因為美日利率差距擴大，明顯買入美元並賣出日圓，因此，日圓也貶至1998年9月以來，約24年新低價位。

在參議院改選大獲全勝的執政自民黨聯盟，野村證券認為，從日本政治面來看，短期之內應不會太動盪，日股在穩定基礎上才會上漲，即使日圓又創24年新低紀錄也無妨。不過，日本疫情恐怕升溫，以及當地超級財報周將至，都是值得觀察的項目。

汽車類股大漲，豐田漲1.52%，本田漲1.78%，日產也漲2.9%。另外，權值股的迅銷漲2.14%，軟銀漲1.97%，索尼也漲2.29%。

不過，東京威力科創卻跌2.41%，因為慘遭野村證券調降評等，從買進改為至中立持有。另外，愛德萬測試也跌0.41%。而有財報領先指標之稱的日商安川電機大跌4.73%，因為季報不如市場預期。