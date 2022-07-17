苗栗市公所興建苗栗市生命紀念園區，今天17日落成啟用，苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍、代表會主席楊喬安等人一同參與揭牌啟用儀式，隨後並進行化食大典，藉神佛慈悲之力，將有形有限的食物幻化為無形無量的資糧，為有緣眾生盡份心力。

邱鎮軍說，市民對安奉祖先的需求，但長年得舟車勞頓還可能因為天氣不便，還需苦惱高昂塔位費用的負擔，因此市公所自籌1.65億元在第3公墓興建納骨堂。

他表示，園區採用陳賢秋建築師設計以「回歸本源（落葉歸根）、合掌自在(福慧雙全)」理念，打造出莊嚴明淨的生命紀念館，整座園區以高綠覆率種植樹木和草皮，還有兼具滯洪功能的景觀生態池來營造綠意友善環境。

紀念館建置2萬5千個櫃位，第1期提供了1萬2500個櫃位，目前已受理1600個櫃位登記；第2期也將在近日，朝向以家族櫃位、雙人櫃位及天主教櫃位來作規劃，以符合民眾宗教信仰選擇需求。