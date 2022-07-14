大陸央視新聞14日報導，連日來，中國南方出現大範圍高溫天氣，多地最高氣溫突破7月歷史極值，大陸中央氣象台今天繼續發布高溫橙色預警，這也是中央氣象台連續第9天發布高溫預警。氣象監測顯示，6月1日至7月12日，中國平均高溫日數5.3天，為1961年以來歷史同期最多。昨天（7月13日），四川、重慶、湖北、安徽、江蘇、上海、浙江等地最高氣溫都在38℃以上，四川古藺達42.6℃。四川、雲南、上海、浙江等地有15個國家氣象站最高氣溫達到或突破7月極值。

中央氣象台繼續發布高溫橙色預警，預計到17日，四川盆地東部、江淮、江漢、江南、華南等地的高溫晴熱天氣仍將持續，大部地區日最高氣溫一般為35～38℃，其中今天白天，江蘇南部、浙江中北部、四川東南部、重慶、陝西南部等地局地可達40℃以上。17日至20日，四川盆地、江漢、江淮、江南西部和北部沿江、華南西北部等地將先後有降雨出現，高溫有望暫時緩解，不過，21日之後，南方高溫還將再次發展。