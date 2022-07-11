嘉義大林慈濟醫院從2003年非親屬捐贈骨髓第1例，到2022年5月底截止，已協助1865名愛心人士捐贈骨髓及周邉血幹細胞，之前2次配對都沒有成功的慈濟人醫會牙科醫師蔡旺良日前已配對成功，即使打完白血球生長激素注射有全身無力等類似感冒副作用，讓他下定決心要幫助病友，圓滿他捐髓助人的心願。

年近40歲的牙科蔡旺良，在台大念書時就參加慈青社，經常到處推廣骨髓捐贈「救人一命、無損己身」觀念，2002年參加骨髓驗血建檔至今20年，曾配對兩次都沒成功，這次終於接獲配對成功通知，讓他下定決心要幫助病友。

蔡旺良因參加慈濟人醫會，會定期到教養院服務，院童因心智和身體障礙，看牙變成一道難關，需要好幾位護理人員及志工陪伴協助，付出愛心、耐心才能完成使命。蔡旺良總是換位思考，溫和對待院童，就如一股暖流般，溫暖院童的心窩。

日前，蔡旺良接獲通知配對成功，打完白血球生長激素注射後有全身無力、骨頭酸、頭痛等類似感冒症狀的副作用。他說，身為醫療人員，了解醫療行為本來就有風險，但不會因為1％、2％的風險，就不去做，所以配對成功後，經過評估，如果能讓一個人重獲新生，風險又低，是值得去冒險，加上父母親也都大力支持，就沒有後顧之憂，好事就盡量去做。

大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦表示，一旦完成身體檢查，並由專科醫師確定符合捐贈周邊血幹細胞條件時，病患的主治醫師就會建議病患最佳造血幹細胞移植日期，慈濟志工及關懷小組就會跟配對成功者聯繫，確認周邊血幹細胞捐贈收集的日期。

李思錦說，一旦造血幹細胞收集時間確定，病患主治醫師將依病患病情擬定「造血幹細胞移植方案」，執行所謂的殲滅療法，此時病患處於非常脆弱狀態，必須住進無菌隔離病房，等待捐贈者捐贈的造血幹細胞。

蔡旺良說，如果配對到能幫忙就盡量幫忙，也不要半途而廢，像有些人生長激素打到一半因某些因素不能捐，受贈者陷入到比較大的風險中，就會覺得很可惜。