台北市議員王欣儀、華興里陳峙穎里長發送防疫物資。（王欣儀辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員王欣儀、華興里陳峙穎里長發送防疫物資。（王欣儀辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

疫情送關懷，愛心不間斷。台北市議員王欣儀於疫情期間捐助北市大安、文山區1千份可沖泡即食的「紅藜穀粉」作公益，希望透過民代與企業的愛心援助，為需要幫助的獨居老人、弱勢家庭、榮民眷舍雪中送炭。

王欣儀說，新冠疫情嚴峻，確診人數爆增，而「癒後關鍵在於營養照護」，由鈺統食品創辦人謝日鑫及董事長吳翠玉親力親為開發蘊含豐富營養價值的「紅藜穀粉」僅需要沖泡後即可方便食用，讓染疫後的民眾能快速補充優質營養，幫助恢復體力與元氣。

王欣儀指出，鈺統食品公司最初在收到各地公益單位需求後，董事長及創辦人期望能提供優質食品捐贈，隨著疫情越趨嚴重下，鈺統也將捐贈範圍延伸至北部；這次公益捐贈，則是委託她代為協助處理、分發。

王欣儀表示，萬分感謝鈺統食品運用食品專業為防疫貢獻心力，更感謝這段時間，願意一起辛苦協助幫忙發送的各里長、鄰長、志工們，期望藉此能拋磚引玉，邀請更多企業、團體共襄盛舉，讓善心關懷的行動持續下去，陪伴市民共度疫情艱難挑戰。

鈺統食品總經理謝孟甫表示，企業ESG始終為鈺統食品追求的目標，而真正落實與呈現出來的絕非冷冰冰的數字，更重要的是實際的行動。此次捐助公益機構、弱勢團體的「紅藜穀粉」，並非該公司原來的商品，為提供更多元防疫食品給隔離期間的民眾，因此在最短時間內全體動員，為需要幫助的人雪中送炭，讓政府提供防疫包的良善政策上更錦上添花。