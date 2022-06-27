為了讓防疫物資不餘匱乏，新竹市議會議長許修睿（右八），27日致贈口罩、快篩劑等防疫物資予新竹榮民服務處。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

疫情趨緩，但防疫仍不能鬆懈，為了讓防疫物資不餘匱乏，新竹市議會議長許修睿，27日特別致贈口罩、快篩劑等防疫物資予新竹榮民服務處，希望為國家奉獻一生的榮民與退除役官兵們都能做到最好的防疫工作，在保家衛國功成身退之後，也能照顧好自己的健康。

許修睿指出，日前新竹榮民服務處來訪，提到服務領域的多元化，除了服務榮民之外，也提供退除役官兵們各種就業、就醫、就養等各面向的問題，尤其近幾年新冠疫情肆虐，許多榮民或是退役家庭生活也都受到影響，榮服處都會在第一時間伸出援手予以協助。

而在案件服務的過程中，彼此的防疫工作也不能鬆懈，但是榮服處是服務性質的單位，在訪視過程中，大多為長輩、抵抗力較弱的族群，訪視雙方都同樣暴露在新冠確診高風險情境中，因此當榮服處處長沈立忠提到這部分的時候，許修睿義不容辭立刻籌措防疫物資口罩與快篩劑，並在今天捐贈給榮民服務處。

值得一提的是，因為個案訪視多為高齡者，這次致贈的防疫物資為高規格標準，尤其是口罩為N95等級，市面上比較少見，但是防護效果更高於一般的醫療口罩，能發揮最好的保護效果。

新竹榮民服務處處長沈立忠也回贈感謝狀予許修睿，他提到，許修睿長期以來對公益活動不遺餘力，沒想到在首次見面之後，議長就體恤到榮民服務處工作夥伴的風險，在疫情嚴峻的當下，這些口罩與快篩劑來的正是時候，尤如及時甘霖，榮服處也會做最妥善運用，讓防疫物資發揮最好的效果。

許修睿同時指出，榮民與退除役官兵奉獻一生為民為國，對國家貢獻很大，讓我們得以過安居樂業的生活，現在國家對於這些榮民們當然也要照顧的無微不至，才不枉榮民的付出，也希望榮民們不管是退休或是轉職之際，也要照顧好自己的健康。

總計今天新竹市議會共捐贈TN95口罩1000片，與快篩試劑200支。除了議長許修睿之外，包括副議長余邦彥、議員鍾淑英、張祖琰、段孝芳、黃文政、羅文熾、徐信芳、陳治雄、吳青山、蕭志潔、顏政德、黃美慧、陳啟源、陳慶齡、林耕仁、林慈愛等議員也都共同參與捐贈儀式。