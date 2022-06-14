桃園市警察之友會捷警辦事處於14日準備酒精、口罩等防疫物資以及水果禮盒，贈送給捷運警察隊同仁。（桃園捷警隊提供／陳夢茹桃園傳真）

警察節將近，桃園市警察之友會捷警辦事處於14日準備酒精、口罩等防疫物資以及水果禮盒，至桃園市政府警察局捷運警察隊預祝同仁警察節快樂，除感謝捷警同仁平時維護捷運旅客安全，為社會辛勞的付出之外，並提供防疫物資確保第一線執勤同仁執勤安全。

桃園捷運警察隊因工作環境特殊，負責機場捷運安維勤務，旅客以出入境者為大宗，其次為通勤族，員警工作環境屬染疫高風險族群，且常需在人潮密集之捷運站體及車廂內服勤，尤其目前新冠肺炎疫情仍處於高峰期，同仁執勤常須與民眾近距離接觸，染疫的風險也隨之提高。

警友會捷警辦事處為顧及同仁的安全，特別選於警察節前夕，贈送水果及防疫物資給捷運警察隊警察同仁，每份禮盒都傳達著警友會成員們溫馨的祝福，且慰藉警察人員日夜疲勞奔波的心靈，讓捷運警察隊同仁的內心不斷湧上一股暖流，也感受到在主任徐承昌所帶領的警友會捷警辦事處所有成員對捷警同仁深深的祝福。

桃園捷運警察隊長韓仁盛表示，感謝警友會捷警辦事處前來慰問，在疫情最嚴峻且防疫物資短缺時，即時關懷致贈酒精、口罩等防疫物資，以行動作捷警隊最堅強的後盾，並在警察節前夕送來這些祝福，非常溫暖，會把這份關懷轉化為安定社會的力量，做好治安維護工作。