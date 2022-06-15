今天是適逢警察節，高市副議長陸淑美特別前往慰勞，她肯定岡山警分局守住疫情治安，並期盼基層員警適度釋放工作壓力，保持最佳執勤量能。（柯宗緯翻攝）

本土疫情嚴峻，但高雄市岡山警分局不畏疫情仍屢屢破案，讓市民「揪甘心」，今天是適逢警察節，高市副議長陸淑美特別前往慰勞，她肯定岡山警分局守住疫情治安，並期盼基層員警適度釋放工作壓力，保持最佳執勤量能。

陸副議長及宋立彬、黃秋媖議員服務處助理今天前往岡山警分局進行慰勞，同時向基層慶賀警察節，陸副議長說，警察勤務包羅萬象，但只要人民需要，一定使命必達，尤其新冠肺炎疫情持續長達三年，更加重基層勤務壓力。

陸淑美提到，防疫期間沒有法律假期，基層員警除維護治安業務，仍要支援防疫工作，讓市民「揪甘心」，岡山警分局並未因為疫情而放鬆打擊犯罪，轄下各派出所屢屢破案，更讓市民感到安心。

針對竊盜、毒品、詐欺、殺人、妨害自由及公共危險罪，岡山警分局均一網打盡。她表示，警察勤務全年無休，希望大家能適度釋放工作壓力，保持最佳的執勤能，並做好自身防疫，推動治安維護及防疫維安工作。