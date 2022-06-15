今天是警察節，台東縣長饒慶鈴宣布明年再加500元超勤津貼，從每月1萬3500元調高至1萬4000元，另消防人員也比照辦理。這是已連續4年調升，全縣約有1400警消人員受惠，基層警員大讚「這是最實際的警察節禮物」。

台東縣警務人員超勤津貼已連續4年調升，雖然每次調升金額幅度多為500元，但從過去1萬2000元到明年1萬4000元，總共增加了2000元，對警務人員來說不無小補，不少隊員對於「加薪」都相當開心，並表示，雖然500元不多，但說到慰勞工作的辛苦，「沒有比加薪更實際的了。」

饒慶鈴表示，她一向重視警消同仁的福利，台東幅員大、警消人員人力有限，近年來又因為疫情關係，勤務更加繁重，各種情況都需要警消弟兄的協助，讓原本守護人民安全的艱重任務變得更加辛苦。

饒慶鈴說，明年度將再調高警消超勤津貼為同仁加油打氣，這是連續4年每年調升警消的超勤津貼，明年再調超勤津貼500元至1萬4000元，她強調，在台東財政穩定且有餘裕的情況下，未來也會視財政狀況繼續這項措施。