新竹市16日新增1245名確診個案，今年以來累積5萬5829名確診個案，全市確診比例來到12.4％，目前累積居家照護者為1萬0336人、居家隔離者為2213人。

市府表示，這周的體育館施打站提供BNT疫苗隨到隨打，明（17）日截止。下周一（6月20日）起到7月1日，為方便長輩施打第4劑疫苗，將開設中正市場、體育館及慈濟靜思堂3處疫苗施打站隨到隨打。

衛生局說明，3處施打站服務時間為周一至五上午8至11時、下午2至5時。施打疫苗種類每周一、三、五莫德納疫苗、每周二、四BNT疫苗。

3處施打站主要服務65歲以上及55歲以上原住民長輩，於第1次追加劑（第3劑）注射滿5個月後施打第2次追加劑（第4劑），若尚未完成前3劑需施打基礎劑（第1、2劑）及第1次追加劑（第3劑）者亦可到站施打，更提供3大免費貼心交通服務，疫苗計程車、復康巴士與到府施打。

衛生局也提醒，65歲以上長輩及55歲以上原住民，6月30日前接種任1劑次疫苗，皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑。

若為兒童及65歲以下民眾，仍可於醫療院所開診時間預約接種疫苗，包括「5-17歲兒童和青少年輝瑞疫苗」、「6-11歲莫德納」及各廠牌疫苗。

另，有關居家檢疫3＋4新方案相關QA，已更新至本市防疫資訊網站「我居家檢疫，該怎麼辦？」，提供民眾參閱，如有相關問題可電洽竹市居家照護關懷專線03-5320900，將有24小時專人服務。