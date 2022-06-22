高雄22日新增6981例本土確診個案，高雄市長陳其邁22日表示，目前疫情已經逐漸脫離高原期，對於各行業也將從減災走向振興階段，高市府將會結合中央的觀光振興計畫，並配合在地商圈的行銷方式，預計於7月推出相關振興措施，具體內容正在研議當中。

陳其邁指出，疫情逐漸緩解，以22日的確診數與上周同期相比約下降1500例個案，依他的觀察，大概6月底會下降到3000、4000例左右，屆時將進入復原、振興的階段，所以市府會結合市府的觀光振興計畫，配合在地商圈的行銷方式，在7月推出相關振興措施，希望大家可以逐步回到正常生活，但具體的內容仍在研議當中。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的仍是50到64歲民眾，百分比為18.7％，而0到4歲則是4.5％、5到11歲8.1％、12到19歲6.1％、20到29歲13.9％、30到39歲16.9％、40到49歲17％、65歲以上14.8％。