疫情有變？傳今本土確診增逾4萬例 指揮中心最新說明。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增44,379例COVID-19本土個案，與前一日(27日)新增28498例相比暴增逾5成，以及新增49例境外移入；另確診個案中新增103例死亡。發言人莊人祥表示，今天新增個案較多是因周末效應，不過若拿上周二的確診人數來看，今天較上周降低21％，現在每周疫情也以8萬例的速度下降。

指揮中心表示，今日新增之44,379例本土病例，21,130例男性，23,229例女性，20例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市(6,397例)，高雄市(5,816例)，新北市(5,653例)，臺南市(4,145例，桃園市(3,521例)，彰化縣(3,452例)，臺北市(3,116例)，屏東縣(2,053例)，雲林縣(1,432例)，苗栗縣(1,151例)，嘉義縣(1,073例)，新竹縣(1,069例)，南投縣(999例)，宜蘭縣(870例)，新竹市(760例)，花蓮縣(678例)，嘉義市(647例)，臺東縣(553例)，基隆市(491例)，澎湖縣(241例)，金門縣(240例)，連江縣(22例)。

指揮中心指出，今日新增103例本土病例死亡個案，為60例男性、43例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、60例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月24日，死亡日期介於6月16日至6月26日。

指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為31例男性，18例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國及英國(各4例)、土耳其(3例)、越南(2例)、新加坡及德國(各1例)移入，另34例感染國家調查中。入境日介於今年6月26日至6月27日。