衛福部統計處上月30日公布最新國人死因統計，去年死亡人數較前年增加1.1萬人，但新冠肺炎並非主因，並引述《經濟學人》數據指出，台灣超額死亡（指傳染病流行期間，死亡數比平常增加的人數）為負數。無黨籍立委高金素梅質疑，本土疫情「黑數這麼多」，衛福部有什麼臉皮，硬是要拿外國雜誌的數據來自我吹噓呢？

高金素梅昨（3日）在臉書以「戳破執政謊言的『標準化死亡率』」為題，直言衛福部在上月30日記者會上，針對年度死亡率和十大死因做了報告，也特別對去年因為新冠疫情而死亡的859人，引用《經濟學人》的推估，「說台灣和紐西蘭是全球唯二超額死亡為負數的國家，顯然是想拿去年的數字來沖淡今年人民對疫情的憤怒和隱憂吧！」

高金素梅指出，衛福部長陳時中不久前才承認確診率存在黑數，預估染疫率是確診率的2、3倍，「按照陳時中這樣的說法，實際的染疫率高於官方的確診率，那染疫後的死亡數是不是也就高於官方的確診死亡數了呢？」

她更痛批：「既然黑數這麼多，衛福部有什麼臉皮，硬是要拿外國雜誌的數據來自我吹噓呢？」而這樣的大內宣除了再一次刺痛了那些失去至親的家人之外，更證明民進黨政府幸災樂禍的本性！

針對台灣去年的超額死亡數，中央流行疫情指揮中心1日表示，衛福部統計處也有計算超額死亡數為「負2925」，但為統一國際比較基礎，因此採用《經濟學人》的「負4508」。