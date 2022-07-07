衛福部長陳時中參選台北市長態勢日漸明朗，衛福部預計7月12日辦「戰疫堡壘」新書發表會，宣揚守護全台打了一場美好戰「疫」。國民黨文傳會副主委林家興今質疑，請問防疫哪美好？這是在幫陳辦畢業典禮，好讓陳轉身投入選舉？（周志豪攝）

衛福部長陳時中參選台北市長態勢日漸明朗，衛福部預計7月12日辦「戰疫堡壘」新書發表會，宣揚守護全台打了一場美好戰「疫」。國民黨文傳會副主委林家興今質疑，請問防疫哪美好？這是在幫陳辦畢業典禮，好讓陳轉身投入選舉？

林家興表示，新冠疫情造成全台近400萬人染疫、逾7000人死亡，目前還有BA.4、BA.5變異病毒虎視眈眈，國內疫情仍嚴峻，防疫還是當前重中之重，但民進黨只顧選情、不顧疫情，要讓堂堂防疫指揮官落跑去選舉，政權存亡大於人民死活。

林家興指出，陳時中2021年曾說「會先把疫情指揮官任期做好做滿」，如今Omicron疫情仍未止息，全台每日仍有約3萬例確診病例、約百人染疫死亡，陣前換將乃兵家大忌，民進黨貿然更動指揮官，就是把政治利益放在人民權益前。

林家興表示，前有新竹市長林智堅不顧新竹市民期盼，執意落跑去桃園選市長；現在又有陳時中不顧全民防疫士氣，打算落跑參選台北市長，民進黨總是違背人民付託毫無政治人物所具備的「誠信」。