衛福部發布2021年的「標準化死亡率」每十萬人405.5人，比起2020增加3.8%。除了這是否「超額死亡」，更重要的是疫情期間，後山的死亡率高於前山，原住民的死亡率高於非原住民，南部的死亡率高於北部；台灣的城鄉差距越來越嚴重。

「標準化死亡率」，是指去除年齡組成影響、以WHO 2000年世界人口結構為基準的死亡率，也就是說與「高齡化」、「人口外移」無關。衛福部說，2021年的標準化死亡率雖比2020年高，但還低於2019年，表示防疫成果好棒棒！但台灣的死亡率本就在逐年遞減，2020年因為全台民眾小心謹慎戴口罩，降低了死亡率；2021年有三級警戒，理應成效更好才對，為什麼死亡率反而上漲？衛福部不用自欺欺人，這當然就是「超額死亡」。

而去年台灣標準化死亡率前五高的縣市（圖一），分別是台東縣、屏東縣、花蓮縣、雲林縣、南投縣，城鄉差距的趨勢非常明顯。再以六都比較，驚人的「巧合」是，越往南部死亡率越高（圖二），高雄和台北都是「醫師市長」，但是高雄的死亡率每十萬人443.4人，比台北多了42%，這正是民進黨以前琅琅上口的「重北輕南」。民進黨在高雄執政超過二十年，蔡總統也進入第二任，這個「重北輕南」，難道不是民進黨的責任？

2021標準化死亡率前五高縣市

圖一：2021標準化死亡率前五高縣市

資料來源：110年國人死因統計

六都標準化死亡率由高至低

圖二：六都標準化死亡率由高至低

資料來源：110年國人死因統計

而更讓人感嘆的，是「山地鄉」的死亡率776.3人，遠高於全國平均值405.5人（圖三），這表示台灣對原住民族的虧欠，還是個「正在進行式」。蔡總統曾以國家元首的身分，向原住民族道歉，但道歉除了嘴巴講，還要動手做，「做」正是民進黨最欠缺的一部分。

山地鄉標準化死亡率比較

圖三：山地鄉標準化死亡率比較

資料來源：110年國人死因統計

越是南部，死亡率越高；但也越是南部，越挺民進黨。為什麼南部的執政績效不如北部，有一個簡單的例子可以解釋。今年一月，一位高雄男子，等待救護車的時間長達88分鐘，因此延誤送醫不治身亡，家屬控訴「官僚殺人」，但在綠媒的冷處理之下，沒有下文。

反觀新北市的恩恩案，救護車耗時81分鐘抵達，卻受到綠營媒體、側翼的照三餐追打。81分鐘固然太長，但高雄市延誤88分鐘更嚴重，不是嗎？民進黨執政縣市，就算有什麼疏失，也會受到綠媒的包容與護航，自然就不需要戰戰兢兢，如履薄冰；而國民黨執政的縣市，例如新北，任何小錯都會被放大，也就沒有輕忽的本錢。

台灣人說，「寵子不孝」，換到政治也是如此，綠媒如此寵愛民進黨，換來的結果是什麼？就是民進黨執政的屏東縣，2021年的出生率全台灣倒數第三，標準化死亡率倒數第二，人口連續二十年縮減，屏東正是「原鄉、南部」受到執政者忽略的一個縮影。

屏東是蔡英文總統與蘇貞昌院長的故鄉，蘇貞昌更曾經是屏東的老縣長，但兩位屏東人執政，屏東卻沒有變得更好，實在不能說蔡英文、蘇貞昌對得起鄉親。

固然「重北輕南」不是因民進黨執政而起，但蔡總統執政沒有改善，也是事實；屏東被高雄磁吸，高雄被北部磁吸，台灣的城鄉差距越來越明顯，民進黨不能只把眼光停留在雲端，只看出口暢旺的科技園區；而對在疫情下受苦的民眾，視若無睹。

（作者為政治幕僚）

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