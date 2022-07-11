民進黨選對會昨天拍板由陳時中選台北，林佳龍戰新北，台北市黨部今天安排主委張茂楠就職典禮，邀陳林兩人一同出席，林佳龍原本同意出席又取消，被質疑「有心結」。林佳龍競選辦公室今天表示，林才剛徵召提名，行程多有調整。各界不需要見縫插針，分化民進黨。林佳龍明天也會參與新北市黨部的主委與執評委就職典禮。

張茂楠的就職典禮是衛福部長陳時中以「民進黨北市長參選人」身份參加的第一個公開政治活動，由於林佳龍之前力爭台北市長提名，在透露民調結果時指稱「陳時中仇恨值較高」，遭外界質疑兩人有心結，此次張茂楠的就職典禮，主題是「團結民進黨、雙北勝選、議員全壘打」，也是希望透過兩人同台，強調黨內大團結。

不過民進黨北市黨部昨晚7時許發出的採訪通知中，原本列席的貴賓包含陳時中、林佳龍，到晚上9時多改為僅陳時中出席，活動主題也修正為「團結民進黨、市長勝選、議員全壘打」，對於林佳龍為何更改行程，張茂楠也表示「不知道」。

對此，林佳龍競選辦公室表示，昨天林佳龍有親自與張茂楠主委通電話解釋，也感謝他的邀請。徵召提名昨天才確定，有許多工作急需安排，也有各方人馬需拜會，行程多有調整。

林辦強調，未來與陳時中部長還有非常多合體的機會，民進黨團結勝選的決心方向一致，各界不需要見縫插針，分化民進黨。林佳龍本人明天會參與新北市黨部的主委與執評委就職典禮。