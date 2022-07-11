日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，衛福部長陳時中（中）11日前往日本台灣交流協會獻花弔念。左二為行政院長蘇貞昌。（黃世麒攝）

糗爆！陳時中悼念安倍晉三 竟一時忘記「這個字」怎麼寫 @中時新聞網 ​

民進黨確定將徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中今天上午陪同行政院長蘇貞昌赴台日交流協會悼念日本前首相安倍晉三，感念安倍在台灣最缺乏疫苗之際能捐贈疫苗。不過陳時中在寫留言時，一時間忘記「心存感謝」的「存」字怎麼寫，還不斷詢問陪同的人員。

在確定參選首都市長後，陳時中今天首個行程就是陪同蘇貞昌前往悼念安倍，為了增加陳時中的曝光率，蘇貞昌受訪時特地讓陳時中站在一旁。

蘇貞昌表示，他今天專程前來向安倍表示敬意和感念，謝謝當台灣最困難的時候、被中國打壓的時候，安倍一直不斷地為台灣發聲。

不過蘇貞昌提到安倍所說的「台灣有事，就日本有事，就是美日同盟有事」時，將「美日同盟有事」講成「美日安保有事」，他說，安倍也一直力挺台灣加入國際組織，當台灣疫情最困難的時候，他特別奔走出很大的力量，讓日本政府能三度送台灣最需要的疫苗。

蘇貞昌強調，所以今天陳時中部長特別說，要向安倍前首相表示最大的感謝和感念，我們覺得安倍是台灣永遠的好朋友，他不幸往生，我們希望他安息，台灣人民、台灣政府也像日本一樣同感不捨，特別來向安倍致意、致敬。

陳時中則表示，安倍是我們珍貴且敬佩的一位前首相，是我們永遠的朋友，不管在國際上或在公衛體系上面，替台灣發聲且份量相當的足夠，另外，在疫苗的協調上，在台灣最缺乏疫苗的那個時候，也捐贈了台灣疫苗，他相信有這樣一個友情的延續，台灣跟日本永遠是好朋友，「讓我們來敬悼他」。

不過陳時中在寫留言「珍貴且敬佩的朋友，我們永遠心存感謝」時，把「存」字寫錯，還不斷詢問在旁的人員「存字怎麼寫」，等對方寫給他看時，他先寫在一旁紙條上，確定無誤 後，又不斷叨念「這要怎麼改」。

立法院長游錫堃也表示，聽聞安倍過世的消息，他感到很震驚也很難過，畢竟曾經跟他有多次的見面，而且每次見面都受到他非常隆重的接待，民進黨第一次執政時仍是朝小野大，但他不管是當特使或友誼性的訪問，安倍都非常慎重的接待，讓他非常感動。

他說，安倍之前有答應要到立法院演講，卻因為疫情的關係沒有辦法很快來，之後又因為日本的議員選舉，時程就往後延，沒想到我們的約因為他不幸往生，沒有辦法實現，大家都感到遺憾，他也是感到非常的難過。