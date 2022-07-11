民進黨選舉對策委員會10日通過徵召衛福部長陳時中參選台北市長，本周中執會將正式決議。陳時中參選並不令人意外，因為民進黨不斷用防疫成績來為陳時中造神，目的就是要炒高人氣打造出一個選舉強棒，就算陳時中防疫決策失誤連連，民進黨也要把黑的說成白的。帶著諸多爭議參選的陳時中，勢必將面對民眾的究責，出了很多包的陳時中，恐怕會被K得滿頭包。

防疫四大失誤 人民枉死

2年多來政府防疫做得如何，民眾心中都有一把尺。論防疫之功過，基層醫療與防疫人員是最大功臣，他們付出了無數血汗，締造台灣的防疫佳績。積極配合防疫措施的民眾也在保護自己與家人之外，集體建立了一個綿密的社會防護網。此外，由於台灣是海島，邊境封鎖便能很大部分阻絕病毒入侵，先天上就優於其他陸地國家。相對地，若仔細檢視防疫指揮官陳時中的功過，會發現他被吹捧成神話的功績，其實多是踩著基層醫療防疫人員的汗水收割掌聲。2年多來陳時中犯了太多決策上的重大錯誤，還經常以政治凌駕專業，態度傲慢行事專橫，因應疫情一路落後，令無辜的人民付出生命代價，這都是民進黨掩蓋不了的事實。

第一個政策錯誤是故意壓制篩檢，免得戳破台灣防疫模範生的形象。因此疫情初期民眾想做個PCR檢測難如登天，快篩劑則根本不准上市，入境也以隔離代替篩檢。這導致去年5月疫情大爆發時，篩檢量能根本追不上，不少人未能及時治療而死亡。今年傳播力強的Omicron變異株進入本土，民眾需要快篩劑，卻發現一劑難求。政府倉促開放民間進口，卻又爆出食藥署偏愛「綠友友」及黑心快篩劑的爭議。當國外早就可以便捷低廉地進行PCR篩檢及取得快篩劑時，台灣民眾2年來卻為篩檢搞得苦不堪言，如今有多少確診與死亡黑數也難以查清。

第二個錯誤是疫苗。先是未積極採購足夠的國外疫苗，接著是黑箱作業，強力護航未做3期實驗的國產高端疫苗，還一再阻撓民間團體捐贈疫苗，只因為要護航高端疫苗。於是乎，當去年疫情大爆發時，台灣大部分民眾都沒有疫苗的保護，只能用脆弱的肉身去面對生死試煉，還得靠國外捐贈才能保命。當時陳時中輕率地決定航空公司機組員居隔放寬為「3+11」，這項連會議紀錄都沒有的決策，導致了萬華的破口，以及最後超過800人去世。陳時中不但不曾為此道歉，還辯稱不是他的責任。

責任未清 台北人好欺騙

台灣在疫情的第1年因為鎖國有效，防疫成績確實傲視全球。當我們看著其他國家慘受疫情摧殘時，一直覺得台灣有如化外淨土，這個幻想很快就被殘酷的現實打破，問題是陳時中與蔡政府並沒有因此放下自滿。陳時中的第三個錯誤，是雖然看到國外經驗，卻完全沒有學習能力，當疫情來襲時，我們才赫然發現篩檢、疫苗、藥物和醫療量能都沒準備好，兒童疫苗也沒採購。這種遲鈍落後的狀況一再發生，每次都是以折損人命為代價。

至於第四個錯誤，不只限於陳時中，而是民進黨上下把政治利益放第一，作風霸道又充滿算計，防疫決策屢屢以政治凌駕專業，用「愛台灣」來道德綁架人民的情感，出動綠媒、網軍與側翼對不同意見者抹黑甚至抹紅，乃至有阿嬤因分享社群訊息而被警方查辦。如果連政策的理性辯論都不可得，言論自由空間被踐踏，不說民進黨好棒棒就不愛台灣，我們還能自誇是擁有言論自由的民主國家嗎？這也難怪防疫決策處處漏失，因為檢討校正機制失靈了。

陳時中參選展現了蔡英文的意志，但他到底是帶著光環還是罪枷參選，民心自有公斷。至今已超過410萬人確診，未浮現的黑數至少要加個1倍；7720人死亡，是921大地震的3倍多，雙北尤其是重災區。陳時中想用自己一塌糊塗的防疫成績來爭取台北市長寶座，是不是把台北市民都當成傻瓜，以為只要大內宣洗腦一下，就會忘了自己被害得有多慘嗎？民進黨不要以為自己的意志可以強加於民，台北市民真的不是傻瓜。