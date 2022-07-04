不少新冠肺炎確診者康復後出現喘不過氣的情況，但照肺部X光卻一切正常，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰引述加拿大研究，發現是肺間質交換氣體能力下降，導致血流量跟著下降，因此肺部X光顯示正常，但還是容易喘，要改善這個狀況，或許可以試試改善勃起功能障礙的藥物威而鋼。

蘇一峰在個人臉書粉專發文表示，臨床上有許多確診者康復後出現長新冠後遺症（Long COVID），其中多數人會覺得喘不過氣來，但就醫檢查肺部的X光都正常，「到底出了什麼問題？」

蘇一峰指出，頂尖影像學期刊《Radiology》上的加拿大研究，比較確診者與健康者的肺部影像，發現肺部通氣沒有太大的影響，「但是間質（交換氣體能力）與灌流（肺部血流狀況）卻產生了變化」。

新冠肺炎感染者與健康者的肺部影像。（圖／翻攝自蘇一峰臉書粉專）

蘇一峰解釋，雖然肺部X光正常，但因為肺部的間質交換氣體能力下降，導致血流量也跟著下降，所以還是容易喘，而這個發現也提供給臨床醫師一個重要方向。

貼文一出，有網友留言表示，好奇有沒有改善的方法？蘇一峰回應，「肺血流下降，或許可以試看看服用『威而鋼』改善」。